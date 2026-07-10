Havelland: Musik in der Tischlerei

In Schmergow im Havelland hat der umtriebige Trompeter Richard Koch ein neues, kleines Festival ins Leben gerufen. Am 29. und 30. August spielt Koch in der heimeligen Atmosphäre einer alten Tischlerei in der Nähe von Werder (Havel) mit seinen zwei Hauptbands. „Obendrein kann ich zwei fantastische Duos einladen, die den Abend eröffnen und auch später nochmals als Special Guests auftreten“, verspricht Koch in der Einladung. Dazu gehören Sängerin Lisa Bassenge und Kontrabassist Andreas Lang, die am 29. August im Duo auftreten, bevor Koch mit seinem Quartett mit Lang am Bass sowie Keyboarderin Olga Reznichenko und Schlagzeuger Moritz Baumgärtner zu Werke geht.

Das Sonntagsprogramm beginnt mit dem Duo La Plume Du Dimanche, bestehend aus Fabiana Striffler (Violine) und Karsten Hochapfel (Cello). Striffler ist auch Teil der Gruppe Rays of Light, mit der Koch zuletzt das gleichnamige Album einspielte, und zu der außerdem Valentin Butt (Akkordeon), Peter Kuhnsch (Rahmentrommel) und am Kontrabass abermals Lang gehören. Für die Anreise nach Schmergow mit der Bahn wird am Bahnhof Werder ein Shuttle-Serice eingerichtet (Anmeldung: richardkoch.eo.page/tischlerei), als Alternative bietet sich der malerische Havelradweg an.

Weiterführende Links

Richard Koch