Shai Maestro The Guesthouse Naïve/Rough Trade

Hereinspaziert in mein Gästehaus, in dem jeder willkommen ist, egal welcher Herkunft, welcher Gesinnung, welchen Genres! Shai Maestro lädt alle zum barrierefreien Musizieren (und Hören) ein, lässt Grenzen fallen und arbeitet an einer globalen Musik ohne Genres. So darf man sich „The Guesthouse“ vorstellen, das neue Werk des 39-jährigen israelischen Pianisten, der moderne Jazz-Impros mit elektronischen Klängen, klassischen Harmonien und vielseitigen Instrumentierungen verwebt und das Kunststück fertigbringt, so unterschiedliche Künstler wie Immanuel Wilkins („Nature Boy“), die portugiesische Sängerin MARO („Gloria“) oder den Pianisten Michael Mayo („Stange Magic“) auf ein Album zu packen. Jazz, so wie wir ihn kennen, ist das längst nicht mehr. Eher eine Art dichter, cineastischer Sound, fließend, stets durchzogen von einer tiefen lyrischen Note. Das Prinzip der Offenheit und Gastfreundschaft spiegelt sich in jeder Note wider. Es ist ein Kollektivprodukt von Freunden und Partnern, seines neuen Quartetts, bei dem nun Keyboarder Gadi Lehavi einen Dialog zwischen den Tasten eröffnet. Und spannend vom ersten bis zum letzten Ton!