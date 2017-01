Vier junge Jazzmusiker aus Dresden entdeckten irgendwann Soul und HipHop, verlegten daraufhin ihren Standort nach Berlin und trafen in der Hauptstadt auf die in New York aufgewachsene amerikanisch-karibische Sängerin Christine Seraphin. Als gemeinsamer Nenner wurde sich dann auf The Roots, Robert Glasper, Erykah Badu und J. Dilla verständigt, deren Einflüsse auch in die ersten experimentellen Sessions ihrer neugegründeten Band flossen. Dabei entwickelte das Quintett nach und nach aus prägnanten Jazz-Harmonien und griffigen HipHop-Beats soulige Melodien mit Gänsehautfaktor. Doch erst Seraphins berührende, kraftvolle Stimme macht aus der clever eleganten Instrumentierung diese energievolle eigenständige Musik. Ein absolut überzeugendes Debüt.