Schultze Ehwald Rainey Public Radio Jazzwerkstatt/jazzwerkstatt.eu

Um das Procedere für „Public Radio“, das dritten Album dieses Trios mit den Deutschen Peter Ehwald (Tenorsaxofon) und Stefan Schultze (Piano) und dem US-Amerikaner Tom Rainey (Drums) zu verstehen, muss man wissen, dass die Stücke direkt im Anschluss an die Studiosession von Schultzes „The Buchla Suite (A Handcrafted Tribute To Morton Subotnick)“ entstanden sind. Die drei nutzten die Zeit, die sie nach dieser aufwendigen Session noch hatten, und nahmen eine Musik auf, die so klingt, als wäre sie einfach ganz nebenbei entstanden – im wahrsten Wortsinn frei improvisiert. Die Exploration des Klangs im Moment seines Entstehens: Um nichts anderes scheint es Schultze, Ehwald und Rainey dabei zu gehen. Ein kleines Intervall vom Klavier, ein überblasener Ton vom Tenorsaxofon oder ein kurzes rhythmisches Pattern vom Becken kann bei ihnen zum Impuls werden für einen weit ausholenden Exkurs im Flow eines freien improvisierenden Miteinanders: intuitiv in der Haltung, leise in der Phrasierung und introspektiv im Timbre.