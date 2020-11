Rudresh Mahanthappa Hero Trio (Whirlwind/Indigo)

Schade, dass das Front-Cover dieses Albums so verdammt nüchtern ausschaut und man das Foto, das den Saxofonisten Rudresh Mahanthappa, den Bassisten François Moutin und den Schlagzeuger Rudy Royston in herrlich alberner Comic-Helden-Kostümierung zeigt, ins Innere verbannt hat. „Hero Trio“ ist das erste reine Standardalbum von Rudresh Mahanthappa, und es ist eine Verbeugung vor musikalischen Idolen wie Charlie Parker, Ornette Coleman, Keith Jarrett, Stevie Wonder oder Johnny Cash („Ring Of Fire“). Für diese Heroen lassen die drei Virtuosen nicht nur ihre offensichtlichen Superkräfte und ihre Muskeln, sondern auch ihre Fantasie spielen. Und sie tun das in verdammt aufgeräumten wie wunderbar aufgekratzten Versionen von Titeln wie „Overjoyed“, „The Windup“ oder „Dewey Square“.