Renner Never Ending Story Laika/Galileo MC

Herrlich wehmütig und melancholisch kann Moritz Renner seine Posaune ertönen lassen. Das alleine lässt einen schon genauer hinhören. Auch die Tatsache, dass das Trio Renner mit Posaune, Bass und Schlagzeug auf ein Harmonieinstrument verzichtet und dabei doch einen dichten, vollen Sound kreiert, bei dem man nichts vermisst, schürt das Interesse an den Senkrechtstartern aus München. Denn zwischen der Bandgründung, dem Gewinn von gleich zwei Jazzpreisen und der Veröffentlichung ihres nun vorliegenden Debütalbums sind nur 18 Monate vergangen. Moritz Renner, Bruder Valentin am Schlagzeug und Nils Kugelmann am Bass grooven forsch und mit Biss über krumme Metren, dass man die wehmütige Posaune in anderen Momenten schon fast wieder vergessen hat. Das Trio gesteht sich trotz komponiertem Rahmen gegenseitig viele Freiheiten zu, die die Musik aber nie auseinanderreißt. Im Gegenteil, die allesamt eigenen, von den Renner-Brüdern komponierten Stücke strotzen vor gemeinsamer Energie, Gefühl und Kommunikation. Ein starker erster Wurf einer quicklebendig aufspielenden, jungen Band, auf die man sich richtig freuen darf.