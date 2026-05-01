Island: Echolalia Festival

Echolalia FestivalAm 12. August erwartet Island die erste totale Sonnenfinsternis seit 1954. Zur Feier des raren, astronomischen Ereignisses richtet die isländische Pop-Künstlerin Björk ein interdisziplinäres Echolalia Festival aus. Die Mischung aus Party und Ausstellungs-Event ist eine Ergänzung zu ihrer ab dem 31. Mai laufenden Ausstellung „Echoloalia“ in der Isländischen Nationalgalerie und steht in der Tradition der von ihr veranstalteten „Mánakvöld“(Vollmond)-Raves. Die Eklipsen-Ausgabe ist eine Kollaboration mit dem Label Smekkleysa, das damit auch sein 40-jähriges Bestehen feiert. Geplant sind Auftritte von Ronja Jóhannsdóttir und dem Trio sideproject aus Reykjavik sowie DJ-Sets von Björk und ihrer Produzentin Arca. Das Ticket ermöglicht außerdem Zugang zur Ausstellung, in der unter anderem drei neue Björk-Songs „in einem theatralischen Rahmen“ gezeigt werden, sowie zur Ausstellung „Metamorphlings“ von James Merry, der mit Björk bei ihrer „Cornucopia“-Tour zusammengearbeitet hat.

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