Carsten Dahl / Ruben Rogers / Gregory Hutchinson Into The Storm – Live Storyville/OPEN

„Into The Storm“, live aufgenommen im Januar 2013 in Kopenhagen im legendären Jazzhus Montmartre, mit dem dänischen Pianisten Carsten Dahl und der US-amerikanischen Rhythmusgruppe aus Ruben Rogers am Bass und Gregory Hutchinson am Schlagzeug. Entstanden sind neun Titel, die jetzt, fast 13 Jahre später, erstmals veröffentlicht werden, darunter Klassiker wie „Body & Soul“ und „Caravan“. Dahl hatte bereits in der Band einer anderen Jazzhus-Legende gespielt – bei Ed Ed Thigpen, dem langjährigen Schlagzeuger von Oscar Peterson, der sich 1972 in Kopenhagen niedergelassen hatte; in der Tradition von Dexter Gorden oder Ben Webster, die ebenfalls im Jazzhus Montmartre auftraten. Jazz in einer Winternacht: melodisch, dicht, intensiv.