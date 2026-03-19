Contents Ausgabe 163

Features Nr. 163 | 2026

Henri Texier

Heilen und versöhnen

Der europäische Jazz ohne ihn? Undenkbar! Mit 81 Jahren hat sich der französische Kontrabassist Henri Texier nun ein hehres Ziel gesetzt. Er will das tun, woran Politiker in zunehmendem Maße scheitern: den Menschen Hoffnung wiedergeben.

Shabaka

Der Drifter

Inzwischen greift Shabaka wieder zum Saxofon. Eine Weile stand es in der Ecke, zugunsten der Flöte, die der britische Sound-Denker erforschen wollte. Er ist damit weit gekommen, wie man auf seinem Soloalbum „Of The Earth“ hören kann. Und er hat noch ganz anderes im Sinn.

Angelika Niescier

Achse Köln-Chicago

Komfortzonen interessieren Angelika Niescier nicht. Chicago ist für die Saxofonistin aus Köln kein Sehnsuchtsort, sondern ein Resonanzraum. Dort hat sie eine Szene kennengelernt, die kollektiv denkt und musikalisch viel riskiert – nun festgehalten auf ihren „Chicago Tapes“.

Peter Erskine

Das Schlagzeug steckt voller Geschichten.

Schlagzeuger Peter Erskine hat sein neues Trioalbum „Peregrine“ auch mit einem neuen Trio eingespielt. Zu seinem langjährigen Partner am Klavier, Alan Pasqua, gesellt sich nun Scott Colley am Bass. Über die Gründe hat Erskine mit uns gesprochen – und über vieles mehr.

We Love Him Madly

100 Jahre Miles Davis

Für Jakob Bänsch war Miles Davis so etwas wie der musikalische Hellseher des 20. Jahrhunderts: Doch welche Bedeutung hat Miles Davis nun im21. Jahrhundert? Oder anders gefragt: Welcher Miles aus welcher Phase hat für wen welche Bedeutung? Genau damit befasst sich unser von Redakteur Martin Laurentius konzipiertes Special anlässlich des 100. Geburtstages von Miles Davis am 26. Mai in diesem Jahr.

Miroslav Vitouš

Die Highlights

Es gibt nur wenige Musiker, die man schon nach wenigen Sekunden an ihrem Ton erkennt. Einer von ihnen ist der tschechische Bassist Miroslav Vitouš. Mit seinem neuen Album „Mountain Call“ beschreitet der Altmeister einen ungewöhnlichen Weg zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Mark Turner

Der Architekt

Wie schafft man es, etwas ganz neu und doch total vertraut wirken zu lassen? Was von außen besehen wie die Quadratur des Kreises anmutet, ist bei genauerem Hinsehen doch kein Ding der Unmöglichkeit, wie uns Mark Turner mit seinem neuen Album „Patternmaster“ zeigt.

Routines & Rituals, Folge 7

Tobias Meinhart trifft Chris Potter und Marcus Gilmore

In ihrer Wahlheimat New York haben der Saxofonist Tobias Meinhart und die Fotografin Mariana Meraz zwei Musiker getroffen, deren Wege sich immer wieder mal kreuzen, etwa in der Band KISMET mit Dave Holland: den Saxofonisten Chris Potter und den Schlagzeuger Marcus Gilmore. Dass regelmäßige Spaziergänge zu ihren täglichen Routinen gehören,ist nur eine ihrer weiteren Gemeinsamkeiten.

Produktivkräfte der Musikwelt, Folge 100

Sybille Kornitschky

Sybille Kornitschky will einfach „Leiterin“ der jazzahead! genannt werden. Seit mehr als 20 Jahren macht sie genau das: Sie konzipiert, koordiniert und repräsentiert die weltweit größte Branchenmesse des Jazz. Im Interview spricht sie über Zweifler, Zukunftsmärkte und Karrieren.

Stories

Mammal Hands

Die Bauchmusik der Brüder Smart

Daniel Erdmann

Therapeutische Diplomatie

Tinariwen

Familientreffen

Lisa Bassenge

Zwischenstation

Joel Ross

Welten verbinden

Roberto di Gioia

Diener der Musik

Hanno Busch

Ausbalanciert

John Beasley

Hören mit den Augen

Alexander Rueß

Landschaft und Erinnerung

Joel Lyssarides

Das Trio lebt noch!

Intro

Pat Metheny, Benjamin Herman, Gabriele di Franco, Ntjam Rosie, Huebner Brothers, Marco Mezquida, Edgar Knecht, Matthias Bublath, Clarissa Forster, People in Orbit, Robert Lucaciu, Peter Somuah, Tandem Folge 8: Joachim Kühn & Nils Kugelmann, Philipp Wisser, Jan Gunnar Hoff / Jasper Somsen / Carsten Lindholm, Flosse, 125 Jahre Jazz, Jan Harbeck Quartet, Diego Piñera

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard