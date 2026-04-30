Victor Fox Python Boomslang/Galileo MC

Nach seinem Debüt „Cobra“ hat Saxofonist Victor Fox auch sein zweites Album nach einer Schlange benannt – keine schlechte Metapher für den Klang des sechsköpfigen Ensembles, dem Fox das Material quasi auf den flexiblen Leib geschneidert hat: Zu seinen eigenen Holzblasinstrumenten gesellen sich Alt und Flöte von Fabian Dudek und, als Kontrast zu dieser scharfzüngigen Doppelspitze, das Cello von Emily Wittbrodt. Ergänzt durch eine ebenso geschmeidige Rhythmusgruppe, gleitet das Sextett durch sechs fordernde Kompositionen, die sich durch rastlosen Vorwärtsdrang auszeichnen. Fox bezeichnet sie als „kompositorische Essenz der Jahre 2023–25″, dem Zeitraum seines Masterstudiums an der Hochschule für Musik und Tanz. Das erklärt die unterschwellige Dringlichkeit und Dichte der Informationen. Die Klangpalette reicht von auf Ellington und Gershwin zurückreichende Blautöne bis zu gleitenden Streicherpassagen, die an Arnold Schönberg oder gar Kurt Weill erinnern. Es steckt Tradition in dem Material, das aber in der Ausführung erfolgreich in die Gegenwart katapultiert wird.