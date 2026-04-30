Lis Wessberg In The Wake Of Blue April/Indigo

Auf ihrem neuen Album „In The Wake Of Blue“ ist die dänische Posaunistin Lis Wessberg zusammen mit dem Keyboarder Steen Rasmussen, dem Bassisten Lennart Ginman und dem Schlagzeuger Jeppe Cram zu hören, auf zwei Stücken gesellt sich ein Streichquartett dazu. Mit dabei ist die Sängerin Veronika Rudd, deren Stimme sich in Unisonopassagen an Wessbergs Posaunensound anschmiegt, an anderen Stellen sich aber auch von ihm entfernt. Die Natur war eine große Inspiration für Wessberg, die alle neun Songs für das Album geschrieben hat. Dabei steht die Farbe Blau, die im Albumtitel erscheint, für Melancholie, Tiefe und Erinnerungen, und Wessbergs Songs bewegen sich von einem Klang, der Unsicherheit und Verlust ausdrückt, hin zu einem Sound, der für Offenheit und Erneuerung steht. Die intimen Klanglandschaften, die dabei entstehen, haben oft eine lyrische Qualität, die man von Wessbergs Instrument nicht unbedingt erwartet.