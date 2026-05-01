Berlin: Sonic Pluriverse

Mehdi NassouliZum vierten Mal steigt ab dem 26. Juni auf der Dachterrasse vom Berliner Haus der Kulturen der Welt das Festival Sonic Pluriverse. In diesem Jahr steht die marokkanische Gnawa-Tradition mit ihren aktuellen Ausprägungen im Brennpunkt. Sonic Pluriverse erzählt die Geschichte der marokkanischen Minderheit auf dem Hintergrund von Migration, Diaspora, kulturellem Wandel und ihrer Verbindung zum Mittelmeer. Der marokkanische Musiker Kurator Alaa Zouiten hat das Programm kuratiert und sieht diese Verbindungen als Ausdruck gemeinsamer historischer Erfahrungen, die in vielfältigen musikalischen und spirituellen Formen weiterleben.

Das Konzept sieht vor, dass jeder Festivaltag durch ein Gnawa-Ensemble eröffnet wird, danach gibt es einen Dialog mit zum Beispiel Flamenco, Tarantella oder malischer Musik. Den Auftakt macht der Gnawa-Meister Hicham Bilali zusammen mit der Formation Black Koyo. Weitere Gnawa-Gäste sind Majid Bekkas, die Gnawa Diffusion, Mehdi Nassouli, Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou oder die Rockband Bab L’Bluz. Ihnen begegnen Baaba Maal, Aly Keïta, Moonlight Benjamin, Bassekou Kouyaté und Justin Adams.

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