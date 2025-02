Rasmus Sørensen At The Right Time (April/Indigo)

Zur richtigen Zeit: So betitelt der 26-jährige dänische Pianist und Komponist Rasmus Sørensen sein mittlerweile drittes Pianotrioalbum. Seit fünf Jahren in New York lebend, ist er dort fester Bestandteil der Szene. Das Trio mit Bassist Jon Henriksson und Schlagzeuger Francesco Ciniglio, der auch im Quartett von Wynton Marsalis spielt, erkundet zwölf Originalkompositionen von Sørensen. Es ist eine Hommage an seine Vorbilder, wie Fred Hersch und Brad Mehldau, Vijay Iyer, Robert Glasper oder Craig Taborn. Aufgenommen im Mai 2024 in Kopenhagen, zeigt Sørensen sich als in der Tradition seiner Vorbilder stehender Komponist, der seine Klangsprache selbstbewusst weiterentwickelt.