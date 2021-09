Petter Eldh Projekt Drums Vol. 1 (Edition/Membran)

Auf seinem, ich benenne es gleich zu Beginn, unglaublichen Debüt zeigt der in Berlin lebende schwedische Bassist und Multiinstrumentalist Petter Eldh eine große Vorliebe für kraftvolle Rhythmen. Mit denen treibt er ein irre arrangiertes Umfeld aus Psychedelic, Jazz, skandinavischem Folk und brasilianischer Musik an. Dazu lud er nicht weniger als sechs Schlagzeuger/-innen zur Aufnahmesession, darunter so unterschiedliche Akteure wie Eric Harland, Nate Wood und Savannah Harris. Eldhs sehr komplexe Musik ist hart, ununterbrochen vorwärtstreibend, voller Klangfülle, wobei immer, neben einem eindrucksvollen Kaleidoskop mächtiger Töne, der Beat den Mittelpunkt bildet. Insgesamt 16 Instrumentalisten spielen unter anderem Waldhorn, Marimba und Harfe, woraus in Eldhs verspielten Anordnungen eine Soundfülle entsteht, die sich auch vor ständigen Breaks und sogar manchen Brainfeeder-Extravaganzen nicht scheut. Höchst fesselnde Individualität.