Ozan Ata Canani Die Demokratie Fun In The Church/H'Art

Bei seinem Debütalbum 2021 „Warte mein Land, warte“, war der deutsch-türkische Bağlama-Spieler und Sänger Ozan Ata Canani 58 Jahre alt. Bereits in den 1980er-Jahren hatte der Sohn eines Gastarbeiters die schlechten Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern in Deutschland und die Fremdenfeindlichkeit besungen. In seiner jetzt zweiten Veröffentlichung „Die Demokratie“ singt er: „Jedem ist doch klar, vom Himmel fiel sie nicht, die Demokratie.“ Seine Songs sind ein Aufruf gegen den Rechtsruck in der Politik in Deutschland und den türkischen Präsidenten, der Oppositionelle inhaftieren lässt, begleitet von der Kölner Band Locas in Love und der Londoner Perkussionistin Renu. Die Bläserarrangements kommen von dem Seed-Posaunisten Jérôme Bugnon. So werden elektronisch verzerrte Rock- und Skaelemente bei Canani zu einem treibenden Rhythmus der Dringlichkeit.