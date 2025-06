Oliver Lutz Calamari Fantasy KLAENG Records/klaengrecords.de

„Calamari Fantasy“ ist das dritte Album des Quartetts RE:CALAMARI um den Kölner E-Bassisten Oliver Lutz. Der Bandleader hat die Songs zum ersten Mal ausschließlich auf dem Bass und der Gitarre komponiert. Das wird der Grund dafür gewesen sein, dass die Musik so emotional-bildhaft klingt und sie ihre komplex-abstrakte Tiefgründigkeit mit einem jazz-rockenden Setting kaschiert. Es ist die nonchalante Geläufigkeit, wie sie die holländische Saxofonistin Tineke Postma in ihren Soloexkursionen an den Tag legt, und der farbenprächtige Klang der Synthesizer von Pablo Held, der fasziniert, unterfüttert durch ein tightes Interagieren von Lutz und Peter Gall am Schlagzeug, das gleichermaßen das rhythmische Fundament fügt wie es unter Spannung setzt. Bezüge in die Historie von Jazzrock und -Fusion sind unüberhörbar, aber erst dadurch vermittelt sich auch eine seriöse Authentizität.