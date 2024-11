Oli Bott Trio Chronicles of Jazz (o-tone/edel)

Die sieben Medleys, die das Trio des Berliner Vibrafonisten Oli Bott auf diesem Album vereinigt, haben es in sich, denn die drei Musiker – neben Bott sind es der klassische Bassist Arnulf Ballhorn, der sonst im Orchester der Komischen Oper Berlin zu hören ist, und der Schlagzeuger Kay Lübke – bringen zum Beispiel Vivaldi und Ray Henderson oder Bach und Metallica unter einen Hut. Ein kleiner Geniestreich erfolgt gleich zu Beginn von „Chronicles Of Jazz“, wo Ravels berühmter „Bolero“ mit einem schleppenden Rockgroove unterlegt wird und dann in Duke Ellingtons „Caravan“ übergeht. Bott, der bei Gary Burton studiert hat, hörte schon als Jugendlicher Klassik, Rock und Jazz gleichermaßen. Heute ist er vornehmlich für seine eigene Musik bekannt, und auch auf „Chronicles Of Jazz“ findet sich mit „Inge’s Lied“ ein Song aus seiner Feder, der mit Brahms‘ „Wiegenlied“ kombiniert wird.