Brüssel: Festival Hide & Seek

Bia FerreiraEin Tipp für Reiselustige: Bei unseren belgischen Nachbarn findet vom 17. bis 22. August das Hide & Seek Festival statt. Diese Konzertreihe bringt unter der Leitung des Teams Muziekpublique Künstlerinnen und Künstler mit Entdeckerpotenzial nach Brüssel. Sie treten an selten zugänglichen und unerwarteten Orten der Hauptstadt auf und setzen ihre Musik in Zwiesprache mit Geschichte und Architektur. Hide & Seek versteht sich dergestalt als Klangreise durch Brüssel. Auftreten werden über 40 belgische und internationale Acts, die traditionelle Musik aus aller Welt spielen.

So ist zum Beispiel das Quintett um den armenischen Duduk-Spieler Vardan Hovanissian im Cercle Royal Gaulois am Start, mit Belamba gibt es madagassische Musik im ehemaligen Ballsaal des Staatsrates. Die Brasilianerin Bia Ferreira singt im Straßenbahndepot STIB und galizische Lieder werden mit dem Ialma Trio in den Werkstätten und Galerien des Friedhofs von Laeken ertönen. In einer ehemaligen Brauerei ist die kolumbianische Formation Tonada zu Gast, und der Syrer Elias Bachoura bringt seine Oud ins Zentrum für tibetische Studien.

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