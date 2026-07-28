Düsseldorf: Jazz & Weltmusik im Hofgarten

Juliana da SilvaSeit 1978 findet in Düsseldorf jedes Jahr im Sommer die Open-Air-Konzertreihe Jazz & Weltmusik im Hofgarten bei freiem Eintritt statt. Diese Reihe geht ursprünglich auf die Initiative der beiden Schlagzeuger Peter Weiss und Rolf Drese zurück, deren Idee es war, Jazz aus den Clubs herauszuholen und so Menschen zu erreichen, die wenig Berührung mit dieser Musik haben. Im Laufe der Jahre wurde das zunächst auf Jazz ausgerichtete Programm um Musik unterschiedlicher Regionen und Kulturen erweitert. Heute lebt Jazz & Weltmusik im Hofgarten vom steten Wechsel zwischen zeitgenössischem Jazz und Musikkulturen: Bands aus der regionalen und internationalen Jazzszene stehen gleichberechtigt neben Projekten mit arabischen, persischen, indischen, afrikanischen, lateinamerikanischen oder osteuropäischen Einflüssen.

Nachdem am vergangenen Wochenende bereits das erste Doppelkonzert mit Firasso und dem Jan Schreiner Large Ensemble die Reihe im Düsseldorfer Hofgarten eröffnet hatte, folgen nun am 1. August das transkulturelle Projekt Beyond the Roots, unter anderem mit der Klarinettistin Annette Maye und dem Djoze-Spieler Bassem Hawar, und ein Quartett um den Saxofonisten Paul Heller und den Pianisten Jasper van’t Hof, das einen straight-ahead gespielten Modern Jazz auf die Bühne bringt. Am zweiten Augustsamstag kommt der Vibrafonist Tom van der Geld mit seinen Albuquerque Dreamers nach Düsseldorf, um einen Bogen von US-amerikanischer Rootsmusic zum Jazz zu schlagen, während die Sängerin Juliana da Silva aus São Paolo ganz auf Brazil und Bossa Nova fokussiert ist. Zum Abschluss von Jazz & Weltmusik im Hofgarten am 15. August erweckt zuerst das ukrainische Quintett HrayBery vergessene Tanzmusik aus dem Grenzland zu Polen zu neuem Leben, bevor der Kölner Gitarrist Tobias Hoffmann mit seinem Trio originelle Coverversionen von Klassikern aus Jazz, Blues und Pop aufführt.

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Jazz & Weltmusik im Hofgarten