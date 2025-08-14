Nils Wogram Nostalgia

The Walk

Nwog/Indigo

Nils Wogram Nostalgia – The Walk (Cover)Neben dem Quartett Root 70 ist das Trio Nostalgia die dauerhafteste Formation von Nils Wogram. Schon die ungewöhnliche Instrumentierung macht dieses Trio nachhaltig interessant: Posaune, Hammondorgel, Schlagzeug. Wogram liebt die zahlreichen Möglichkeiten, „wie sich die Posaune in den Orgelklang einbetten kann. Beide Instrumente fließen ineinander und stützen sich gegenseitig“ – und der Schlagzeuger wirkt dabei als virtuoser „Moderator“. Alle drei Musiker – Wogram, Arno Krijger, Dejan Terzić – sind großartige Swinger und zeigen das in „Chicken Transport“, „Answers“ und „Wabi Sabi“. Andere Stücke haben Latin-Feeling („Cherish“) oder Balkan-Anklänge („Free Will Utopia“). Aber die Möglichkeiten dieses Trios reichen noch weiter – bis hinein in fast psychedelische Balladenwerke. Spieltechnisch machen die drei – der Ausnahmeposaunist Wogram voran – große Freude. Und verzichten dabei doch auf alle Angeberei. Drei echte Meister eben.

Text
Hans-Jürgen Schaal
, Jazz thing 159

Veröffentlicht am 14. Aug 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

