Niko Seibold's Elfton Ensemble Grow With The Flow (Hout Records/The Orchard)

Meditative Klangflächen, die sich wie eine Traumlandschaft ausbrei­ten, ein sich an einem Fluss entlangziehender Garten mit sanften, weichen Erhebungen. In dem beinahe 15-minütigen Eröffnungsstück „Rodère“ ist zuerst nur das Sopransaxofon des derzeit in Basel lebenden Niko Seibold zu hören, die Melodie schwebend über dem Vibrafon. Erst danach setzen die anderen Instrumente seines 17-köpfigen Elfton Ensembles ein, tänzelnd, perkussiv, sich meditativ entfaltend. In „Gonda Intro“ singt Song Yi Jeon wortlose Tonlinien, bis sie am Schluss einen Text rezitiert, eine Ode an die Jahreszeiten, an Werden und Vergehen. Die Kompositionen Sei­bolds verbeugen sich vor den Musiktraditionen der Länder, denen er durch seine Reisen und das gemeinsame Spielen mit Künst­ler/-innen vor Ort verbunden ist, wie etwa Tunesien und Venezuela. Er schrieb für die einzelnen Ensemblemitglieder, darunter auch seine Frau, die Harfenistin Esther Sévérac. Innerhalb der weitläufigen Kom­positionen bilden sich verblüffend zarte Binnenformationen wie im Zusammenspiel aus Harfe, Vibrafon und Gitarre. Verdichtet, dann wieder sich in bewusster Langsamkeit verströmend.