Nicole Johänntgen Labyrinth (Selmabird/nicolejohaenntgen.com)

Unvergessen, mit welch energischen Fröhlichkeit Nicole Johänntgen dem Autor auf einer Messe eine ihrer ersten CDs in die Hand drückte. Mehr als zehn Jahre sind vergangen, und die gebürtige Saarländerin, die seit 2005 in der Schweiz lebt, hat seitdem einiges geleistet, doch der DIY-Ansatz ist ihr geblieben. Ihr neues Album bringt die Saxofonistin und Sängerin wieder im Eigenvertrieb heraus. „Labyrinth“ ist ein Zürcher Trio mit dem Tubisten Jon Hansen und dem Perkussionisten David Stauffacher. Der reduzierte Ansatz der ungewöhnlichen Besetzung geht voll auf und vereint die Stärken der letzten Johänntgen-Projekte: den melodischen Touch ihrer Soloaufnahmen und die Wucht ihrer in New Orleans gegründeten Band Henry. Der Sound ist warm, die Stimmung gelöst, Südstaaten-Funk trifft auf freien Blues, auf zwei Songs wummert ein Sousafon, die Sängerin duettiert mit sich selbst am Saxofon. „Labyrinth“ beweist einmal mehr: Wer nach Saxofonist/-innen mit Power und Spielwitz sucht, wird auch auf dem alten Kontinent fündig.