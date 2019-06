Marshall Allen / Danny Ray Thompson

Drei Tage im Sommer 2016 trafen sich die zwei Kernmitglieder des Sun Ra Arkestras, der 95-jährige Leiter und Saxofonist Marshall Allen und sein 72-jähriger Kollege Danny Ray Thompson, mit dem inzwischen verstorbenen Posaunisten Roswell Rudd und Jamie Saft, Trevor Dunn und Balazs Pandi, den jüngeren Stars der New Yorker Szene, in Safts nahe Woodstock gelegenem Potterville International Sound Studio. Alles, was sie dort einspielten, ist freie Improvisation, bei der sich alle Beteiligten einem übergeordneten Prinzip, dem unbedingten Kollektivsound, anpassten, ohne dabei ihre individuellen Stimmen zu vergessen. Die so entstandenen zehn Stücke wurden dann eins zu eins, so wie sie aufgenommen wurden, auf drei knallrote LPs gepresst. Das passt bestens zum psychedelisch angehauchten Trip dieser generationsübergreifenden Formation, auf dem sie der grenzenlosen Kraft und dem Vermächtnis des Sun Ra Arkestras mit einer enorm inspirierten Kreativität ihren tiefen Respekt erweisen.