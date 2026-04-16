Marius Neset Time To Live ACT/edel

Man kann sich Marius Neset kaum anders vorstellen als ständig aktiv, kreativ, explosiv. Er spielt nicht nur das expressivste Saxofon weit und breit, sondern komponiert laufend Musik in beispielloser Komplexität – für Combo, Bigband oder Sinfonieorchester. „Time To Live“ ist diesmal eine Zusammenarbeit mit der 17-köpfigen Bergen Big Band in Norwegen. Die Aufnahmen entstanden im selben Monat wie die für das Comboalbum „Happy“ (Juni 2022) – und seit „Happy“ sind schon wieder zwei weitere Produktionen von Neset erschienen („Geyser“ und „Cabaret“). Natürlich ist „Time To Live“ ein komplett neues Programm, eine siebenteilige Bigbandsuite mit orchestralen Crescendi, superschnellen Themen, pochenden Minimalismen, strahlenden Fanfaren, Calypso- und Funkeinsprengseln und vielem mehr. Über alle Riffschichtungen hinweg startet Neset dann noch seine irren Raketensoli, und Anton Eger, sein Vertrauensmann an den Drums, hält das Ganze mirakelhaft zusammen. Ein weiteres farben- und lebensfrohes Superlativalbum vom norwegischen Saxofonhelden.