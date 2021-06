Manfred Junker & Dani Solimine Guitarists Only (mochermusic/MVH)

Der Albumtitel ist Programm: Tatsächlich interpretieren Manfred Junker aus Deutschland und Dani Solimine aus der Schweiz, die schon seit zehn Jahren miteinander Musik machen, hauptsächlich Titel von einigen ihrer Lieblingsgitarristen. Die Palette reicht von Django Reinhardt über Jim Hall, Kenny Burrell und Wes Montgomery bis zu Pat Metheny und Bill Frisell, einige Originale haben die Gitarristen allerdings auch eingestreut. Solist ist meistens Junker, der einen butterweichen Ton bevorzugt, während Solimine auf der siebensaitigen Gitarre meist für die Begleitarbeit zuständig ist. Das Album ist zugleich eine Lehrstunde in Sachen Jazzgitarre, weil die Komponisten ihr Instrument im vergangenen Jahrhundert tatsächlich geprägt haben, wie auch ein entspannter Ohrenschmaus. Da beide Musiker heftig swingen, vermisst man eine Rhythmusgruppe eigentlich an keiner Stelle – und vor allem Junkers „Good-Hearted“ fügt sich nahtlos in die großen Songs.