Malakoff Kowalski Songs With Words (Sony)

Als Musiker und Komponist für Film, TV und Theater hat Malakoff Kowalski ein beachtliches Portfolio. Film-Soundtracks nicht mitgerechnet, ist „Songs With Words“ sein siebtes Soloalbum, eine konzeptuelle Montage aus Pianostücken von unter anderen Chopin, Grieg, Ravel und Robert Schumann, und Versen des Beat-Poeten Allen Ginsberg. Pianist Kowalski selbst beschränkt sich auf zwei instrumentale Interludien und überlässt das Klavierspiel Igor Levitt, Johanna Summer und Chilly Gonzales, wenn er, eher raunend als singend, Ginsbergs Texte intoniert. Womöglich orientiert er sich an dessen Stimme, klingt aber effektiv wie Moondog und damit 30 Jahre älter, als er eigentlich ist. So wird das Konzept aus Namedrop und Mashup bald prätentiös und vorhersehbar. Dass der Gesang dabei durchgängig durchs Piano gedoppelt wird, lenkt noch mehr von den ohnehin schwer verständlichen Texten ab.