Alles begann mit spontanen Jams, irgendwo in, um oder bei Zürich: Fabian Sigmund aka Fai Baba, dieser hochbegabte Slow-Americana-Gitarrero, traf vor ein paar Jahren auf die ähnlich gesinnten Singer/Songwriter Long Tall Jefferson und Paul Märki. Viele Stunden müssen sie miteinander gejammt haben, denn ihre auf Platte gebannten, instrumentalen Songs klingen so phänomenal entspannt, wie sie nur echte, vertraute Freunde hinbekommen. Das zweite Album ihres Projekts Löwenzahnhonig, aufgenommen in einem heißen Schweizer Sommer, enthält weniger Akustikgitarren und noch mehr zurückgelehnte Surf-Sounds. Zu „Summersurf“ könnte man sich Ry Cooder vorstellen, wie er mit Duane Eddy eine Tüte raucht. Und ist „Skylinekiss“ Khruangbin, in der Schweizer Edition? Der Waschzettel spricht von „alpenländischem Zen-Surf“ – passt. Good stuff.