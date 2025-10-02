Löwenzahnhonig

Kirschblütenboogie

Inselgruppe/inselgruppe.bigcartel.com

Löwenzahnhonig – Kirschblütenboogie (Cover)Alles begann mit spontanen Jams, irgendwo in, um oder bei Zürich: Fabian Sigmund aka Fai Baba, dieser hochbegabte Slow-Americana-Gitarrero, traf vor ein paar Jahren auf die ähnlich gesinnten Singer/Songwriter Long Tall Jefferson und Paul Märki. Viele Stunden müssen sie miteinander gejammt haben, denn ihre auf Platte gebannten, instrumentalen Songs klingen so phänomenal entspannt, wie sie nur echte, vertraute Freunde hinbekommen. Das zweite Album ihres Projekts Löwenzahnhonig, aufgenommen in einem heißen Schweizer Sommer, enthält weniger Akustikgitarren und noch mehr zurückgelehnte Surf-Sounds. Zu „Summersurf“ könnte man sich Ry Cooder vorstellen, wie er mit Duane Eddy eine Tüte raucht. Und ist „Skylinekiss“ Khruangbin, in der Schweizer Edition? Der Waschzettel spricht von „alpenländischem Zen-Surf“ – passt. Good stuff.

Text
Jan Paersch
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 02. Okt 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Adèle Viret

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gesobau Jazz & Soul Award 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü