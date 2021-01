Liebman / Brecker / Copland Quint5t (InnerVoiceMusic/Galileo MC)

Mit Dave Liebman (Tenor- und Sopransaxofon), Randy Brecker (Trompete) und Marc Copland (Piano) ist für diese Studiosession beileibe keine Altherrenriege zusammengekommen, um im Quintett mit den gut zehn Jahre jüngeren Joey Baron (Drums) und Drew Gress (Bass) auf große Erfolge vergangener Tage zurückzuschauen. Sicherlich, alle drei Mit-70er sind seit nunmehr gut 50 Jahren aktiv, haben in Sachen Ästhetik, Virtuosität und harmonischem Erfindungsreichtum stets Maßstäbe im zeitgenössischen Jazz neu gesetzt und wurden somit für nicht wenige der folgenden Generationen zu Vorbildern. Aber exakt das ist wohl auch der Grund für die entspannte Lässigkeit, mit der die älteren Herren in den Originalkompositionen zu Werke gehen – mit einem nonchalanten harmonischen Raffinement und elaboriert geläufigen Phrasierungen in den Solochorussen, wie es sich wohl nur im gesetzten Alter zustande bringen lässt. Chapeau!