Kurz Ludwig Parzhuber feat. Loren Stillman - Owl Way/Galileo MC

Das Album der Freunde und Kollegen Andreas Kurz, Johannes Ludwig und Alex Parzhuber trägt vor allem deshalb keinen Namen, weil es ihren amerikanischen Stargast ganz ins Spotlight stellen will. Denn einen Loren Stillman dabeizuhaben, ist für eine deutsche Band schon eine Auszeichnung, immerhin stand der Tenorsaxofonist schon Säulenheiligen wie Charlie Haden oder Paul Motian zur Seite. Die drei Dozenten an der Hochschule für Musik in München sind so etwas wie eine Feierabendband auf professioneller Basis. Weil Altsaxofonist Ludwig mit Stillman eine enge Freundschaft pflegt und beide mit Drummer Parzhuber eine Band unterhielten, brauchte es nur noch den Bassisten Kurz, um ein hinreißendes Exempel für stringente Ästhetik auf die Beine zu stellen. Die ruhig dahinfließenden Nummern nehmen vor allem durch ihren liedhaften Charakter gefangen, der einen mitunter gar zum Mitpfeifen animiert. Jeder darf seine Vorstellungen von Klang und Improvisation sowie eigene Stücke einbringen, alles, was einem wertvoll erscheint. Fast schon die Idealvorstellung. Aber das alles kann auch nur mit einer Traumband wie dieser funktionieren!