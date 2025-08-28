Kristina 4 On & On Jazzwerkstatt/Broken Silence

Es ist tatsächlich erst das zweite Album dieses schlicht nach dem Vornamen der Kölner Saxofonisin Kristina Brodersen benannten Quartetts. In den zurückliegenden sechs Jahren seit der Veröffentlichung von „Mrs. Green“ scheint viel passiert zu sein, so selbstverständlich, wie Brodersen, der Trompeter Bastian Stein, der Bassist Christian Rammond und der Schlagzeuger Silvio Morger den Raum nutzen, der durch die Besetzung ohne Harmonieinstrument entsteht. Schon in den Themen zeigt sich eine polyphone Durchmischung der Melodie-führenden Stimmen, mit denen Brodersen und Stein auf Dissonanzen zur Verdichtung der klanglichen Ereignisse setzen, während die Rhythmusgruppe das rhythmischen Fundament auch gerne mal unter Spannung setzt. Ohrenfällig ist, wie sehr die Altsaxofonistin die Improvisationssprache ihres einstigen Lehrers Lee Konitz verinnerlicht hat, wenn sie leise phrasierend mit einem Motiv nach dem anderen wie endlos klingende Ketten schmiedet und dabei ganz sie selbst ist. Famos.