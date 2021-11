Joey DeFrancesco More Music (Mack Avenue/in-akustik)

Joey DeFrancesco ist vor allem als virtuoser Organist bekannt, der sein Instrument bis aufs i-Tüpfelchen beherrscht und immer wieder dessen Grenzen auslotet. Daneben ist er auch ein versierter Trompeter, und auf seinem neuen Album „More Music“ zeigt er nun auch noch, dass er auch am Tenorsaxofon, hier unter anderem auf der köchelnden Ballade „Lady G“ zu hören, einiges draufhat. Sein Orgeltrio wird durch den Multiinstrumentalisten, der hier und da auch noch an Keyboards und Klavier zu hören ist, auf diese Weise immer wieder zum Quartett erweitert. In diesen Fällen übernimmt sein Gitarrist Lucas Brown Orgel oder Keyboards. Dritter im Bunde ist der Schlagzeuger Michael Ode, der tänzelnd leicht durch die elf Songs fegt, zwischendurch aber immer wieder, etwa im Schleicher „Just Beyond The Horizon“, auch durch solistische Einlagen besticht. Entspannte Songs wie „In Times Of Reflection“ beweisen, dass man für musikalische Hitze kein hohes Tempo braucht.