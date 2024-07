Joe Haider Trio & Amigern String Quartet Rosalie's Dream (Double Moon/Bertus)

Und einmal mehr soll es seine letzte Platte sein – wahrscheinlich. Derartiges stellt Joe Haider immer wieder in den Raum, was angesichts seiner 88 Jahre vielleicht sogar nachvollziehbar erscheint. Aber was der Tausendsassa am Piano selbst in diesem strammen Alter immer noch auf die Beine stellt, das macht Hoffnung, dass selbst eine ambitionierte Kollaboration wie die mit dem Amigern String Quartet nicht sein finales Werk gewesen sein muss. Dabei wollte sich Haider keinesfalls mit handelsüblichen Besetzungen begnügen, sondern kreierte etwas, das selbst einen erfahrenen Musiker in den besten Jahren an den Rand seiner Kapazitäten bringen würde: ein Septett mit zwei Komponenten. Dabei ging es weniger darum, Pianotrio und Streichquartett zusammenzufügen, sondern Musik für ein nahtlos agierendes, swingendes Ensemble zu kreieren – durch Arrangements, in denen die Streicher integrativer Teil des kreativen Ganzen werden. So besticht „Rosalie’s Dream“ mit zwei Ellington-Klassikern sowie sechs Haider-Originals durch seine Originalität und wirkt in keiner Phase langweilig. Ein weiterer Markstein auf einem nimmermüden, 66-jährigen Karriereweg.