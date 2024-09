Joan As Police Woman Lemons, Limes & Orchids (PIAS/Rough Trade)

Ist das Soulmusik, was Sängerin und Violonistin Joan Wasser macht? Auf „Lemons, Limes & Orchids“ irgendwie schon. „Full Time Heist“ und „Back Again“ bestätigen diese Annahme gleich zu Beginn des neuen Albums ihres Alter Egos Joan as Police Woman. Nicht nur, weil Meshell Ndegeocello den Bass spielt und sich die Lyrics um Kummer und Liebe, Durchhalten und Loslassen drehen. Auch musikalisch orientiert sich Wasser am Genre, denn die Stimme steht durchweg im Vordergrund. Und in „Oh Joan“ fragt sie sich als frisch erfundene Soul-Songstress: „What is it to be done, Joan?“ Doch es wäre nicht Joan as Police Woman, würde es nicht eine bunte Reise durch die Stile geben. „Long For Ruin“ beispielsweise macht einen kurzen Ausflug ins Land der Indie-Rock-Musik, bevor „Tribute To Holding On“ das Album programmatisch beendet.