James Francies, Immanuel Wilkins, Mike Moreno Purest Form (Blue Note/Universal)

Das Newcomerkarussell dreht sich schnell. Der Pianist James Francies aus Houston zum Beispiel hatte mit 14 seine erste Jazzband, spielte wenig später als Student der New School in New York bereits in der Combo von Jeff „Tain“ Watts und legt nun mit seinem zweiten Blue-Note-Album „Purest Form“ ein Programm vor, das nicht nur im Titel den Anspruch auf Gesamtheit andeutet. So ziemlich alles gegenwärtig Jazzrelevante findet sich dort wieder, Streichquartett und Spoken Word, Post-Fusion und Psychedelic-Flow, flirrendes Drum & Bass und ekstatisches Keyboard, wuchtig-pathetisches Klavier und suitenhaftes Gesamtverständnis. Francies‘ Musik wird von Dringlichkeit getrieben, in wechselnden Besetzungen von Gästen wie Altsaxofonist Immanuel Wilkins oder Gitarrist Mike Moreno unterstützt. Sie will Erbe und Zukunft zugleich sein, ein Anspruch, der das Hören intensiv und manchmal anstrengend macht.