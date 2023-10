Jaimie Branch Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((world war)) (International Anthem/Indigo)

Nur 39 Jahre alt ist Jaimie Branch geworden, diese in jeder Hinsicht uneitle Trompeterin, die eine begnadete Technikerin war, deren Soli aber so songdienlich waren, wie nur irgend möglich. Eine feinsinnige Komponistin, deren Musik als „furchtlos, wahrhaftig und schön“ (BZ) beschrieben wurde, deren Konzerte, stets bestritten im Trainingsanzug, einer perfekt getimten Dramaturgie folgten. Ihr drittes Studioalbum war schon fertig, als sie im August 2022 starb; die Familie kümmerte sich noch um Mix, Titelgebung und Artwork. Fly Or Die war der Name ihrer Band und, leicht variiert, der all ihrer Alben; das „Fliegen“ erreichte sie mit der Musik. Am Ende hat sie es offenbar nicht mehr geschafft, diesen Zustand herzustellen. Ihr letztes Werk vermag die Intensität der Liveshows tatsächlich widerzuspiegeln. Da sind die Mbira vom furiosen Drummer Chad Taylor, die sirrenden Synthies von Branch, das trancegleiche Cello von Lester St. Louis, der auch Bassparts übernimmt. Jason Ajemians Kontrabass ist das Fundament, mit ihm arbeitet die Bandleaderin immer als Erstes. Branchs Vocals sind hier so dringlich wie selten, „Gonna take over the world“ brüllt sie im gleichnamigen Song – und, ganz klar: Sie meint es. Der Punkgestus scheint immer durch, auch im brillanten „Baba Louie“, das sich vom fröhlichen Samba in dunkle Trance steigert, oder im folkig anmutenden Cover von „The Mountain“, einem Song der schwer zu fassenden Band Meat Puppets. Welch riesiger Verlust ihr Tod ist – dieses Album verdeutlicht es.