Houry D. Apartian Quintet

Die Syrerin Houry Dora Apartian hat in Beirut Psychologie und Gesang studiert, in Paris Klassik und Jazz. Heute lebt sie in der Schweiz und betreibt von dort aus ihr Quintett, das von ihrem Pianisten Oliver Friedli mit Kompositionen bestückt wird. Saxofonist und Flötist Adrian Pflugshaupt ist quasi die zweite „Stimme“ des Quintetts, das gediegenen Mainstream im berührenden „With Hope“ genauso beherrscht wie die modernistischen Klänge der dreiteiligen Suite, die mit der bleichen und kühlen Klangsprache des mittleren Teils, dem Titeltrack des Albums, Apartians wortlosem Gesang eine besonders beeindruckende Reibungsfläche bietet. Ihre hohe Stimme hat die Sängerin stets im Griff und bietet in dem schlichten Song „Placid Conversation“, bei dem sie sich lediglich von Bassist André Pousaz begleiten lässt, eine überwältigend schöne Vielfalt an Schattierungen an. Komplexe Herausforderungen wie das voller Breaks steckende „Possible Pursuits“ meistert sie mit lässiger Selbstverständlichkeit.