Harold López-Nussa

Nueva Timba

Blue Note/Universal

Harold López-Nussa – Nueva Timba (Cover)Die Zukunft des Latin-Jazz könnte auch im All liegen, zumindest wenn es nach Harold López-Nussa geht. Der in Kuba geborene Pianist beweist einem auf „Nueva Timba“ eindrucksvoll, wie sehr Scheuklappen und Beschränkungen doch lähmen können. Ziemlich theatralisch baut López-Nussa in den Opener gleich einen stilechten Countdown ein, um dann in den folgenden elf Titeln richtig abzuheben und alles miteinander zu vermengen: Salsa mit Klassik, Fusion mit Jazz, Volkslied mit Groove. Doch der scheinbar wild zusammengewürfelte Noteneintopf besitzt trotz aller Hibbeligkeit eine erstaunliche Tiefe und Struktur. Das liegt an Harolds Bruder Ruy Adrian López-Nussa (Drums), Luques Curtis (Bass) und dem Mundharmonika-Virtuosen Grégoire Maret, aber vor allem an der Art, wie der 42-Jährige die Tasten bedient. López-Nussa galt einst als einer der besten jungen Pianisten seines Landes, nach einem Angebot von Blue Note siedelte er nach Frankreich über. Gute Entscheidung, selbst wenn er mit seinem zweiten Werk viele schmerzliche Erfahrungen wie Heimweh, Depressionen oder den Tod der Mutter verarbeitet. Eine authentische Meisterleistung!

Text
Reinhard Köchl
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 25. Sep 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Gesobau Jazz & Soul Award 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gesobau Jazz & Soul Award 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü