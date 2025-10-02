Glotze IIB / III Boomslang/Galileo MC

Nach „Glotze I“ und „II“ (2020 und 2022) hat das Leipziger Trio um Mark Weschenfelder (Altsaxofon), Philipp Martin (E-Bass) und Philipp Scholz (Schlagzeug) erneut zusammengefunden, um zwei weitere Alben zu veröffentlichen. Dieses Mal wurde „Glotze III“ noch eine Art Appendix zum Vorgängeralbum hinzugefügt: „Glotze IIb“. Zudem wurde das Trio zu einem Septett erweitert. Violinistin Pei Anne Yeoh, die auch auf „Glotze II“ zu hören war, ist erneut Teil des Ensembles, das jetzt um modularen Synthesizer (Jan Einar Groh) und Spoken Word (Brigita Kas, Die Quittung) erweitert wurde. Die Kompositionen Weschenfelders auf „Glotze IIb“ öffnen dem Ensemble Räume für improvisatorische Collagen und erweiterte rhythmische Texturen. Die zehn Stücke von Martin auf „Glotze III“ bilden eine durchkomponierte Suite, die melodische Strukturen mit serieller Minimal Music verbindet und modulare Klangräume öffnet. Abstrakt und elementar.