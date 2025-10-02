Glotze

IIB / III

Boomslang/Galileo MC

Glotze – III (Cover)Nach „Glotze I“ und „II“ (2020 und 2022) hat das Leipziger Trio um Mark Weschenfelder (Altsaxofon), Philipp Martin (E-Bass) und Philipp Scholz (Schlagzeug) erneut zusammengefunden, um zwei weitere Alben zu veröffentlichen. Dieses Mal wurde „Glotze III“ noch eine Art Appendix zum Vorgängeralbum hinzugefügt: „Glotze IIb“. Zudem wurde das Trio zu einem Septett erweitert. Violinistin Pei Anne Yeoh, die auch auf „Glotze II“ zu hören war, ist erneut Teil des Ensembles, das jetzt um modularen Synthesizer (Jan Einar Groh) und Spoken Word (Brigita Kas, Die Quittung) erweitert wurde. Die Kompositionen Weschenfelders auf „Glotze IIb“ öffnen dem Ensemble Räume für improvisatorische Collagen und erweiterte rhythmische Texturen. Die zehn Stücke von Martin auf „Glotze III“ bilden eine durchkomponierte Suite, die melodische Strukturen mit serieller Minimal Music verbindet und modulare Klangräume öffnet. Abstrakt und elementar.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 02. Okt 2025 um 07:59 Uhr unter Reviews

Jazz Zum Dritten 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Stop Over 4 – Perspectives
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü