George Coleman With Strings HighNote/ZYX

Endlich, mag man sagen: George Coleman mit Streichern. Da musste der legendäre Saxofonist erst rüstige 90 Jahre alt werden, um ein solches Repertoire zu veröffentlichen. Sein warmer, dezent modulierter, klangfarbenreicher Balladenton schwebt über dem grazil geflochtenen Fundament der hervorragend ausgesuchten Besetzung aus Jazzquintett und Streichensemble. Für die herrlich auf die Stücke abgestimmten Streicherarrangements zeichnet US-Künstler Bill Dobbins verantwortlich, der lange Zeit die WDR Big Band geleitet hat. So sind Jazzstandards wie „Stella By Starlight“ und „A Time For Love“ in sensiblen und eleganten Neuinterpretationen zu hören. Für zwei der Stücke bekam das Streichensemble gelungene, kammermusikalische Introparts auf die Saiten komponiert. Schwelgerisch, klangmalerisch, souverän.