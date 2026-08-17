Frankfurt Radio Big Band / Nils Wogram / Jim Mcneely

Trilogue + 15

nWog/Indigo

Frankfurt Radio Big Band / Nils Wogram / Jim Mcneely – Trilogue + 15 (Cover)Beim Deutschen Jazz Festival Frankfurt geschah im Jahr 2018 Übernatürliches: Der Geist von Albert Mangelsdorff sei in der Halle gewesen, er habe ihn spüren können, berichtet Nils Wogram. Wenn man nun den Mitschnitt von „Trilogue + 15″, der Bigband-Umformung des legendären Zusammentreffens von Mangelsdorff, Jaco Pastorius und Alphonse Mouzon auf den Berliner Jazztagen 1976 hört, wird klar: Im Jenseits gab es ganz sicher nichts zu beanstanden. Dem im September 2025 verstorbenen Arrangeur Jim McNeely gelang es nämlich, das rohe Miteinander der drei Legenden orchestral zu veredeln und in konzisere Erzählungen für Wograms Multiphonics-Glanztaten auf der Posaune, Hans Glawischnigs Bundbass und Paul Höchstätters Schlagzeug zu verwandeln – vor allem in „Foreign Fun“, in dem Pastorius im Original relativ ratlos wirkte. Schön auch, wie McNeely in „Accidental Meeting“ die Bläser der hr-Bigband als Vogelschar erklingen lässt – das hätte dem Hobby-Ornithologen Mangelsdorff bestimmt gefallen.

Text
Josef Engels
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 17. Aug 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

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