Fola Dada Sisters & Brothers (Phazz-a-Label/Al!ve)

Sie möchte am liebsten einfach nur als Sängerin gesehen werden, nicht speziell als Jazz- oder als Soulstimme. Auch wenn sie mühelos zwischen diesen und anderen Genres hin- und herswitchen kann mit ihrem warmen, volltönenden Organ. Auf „Sisters & Brothers“ zeigt die in Stuttgart geborene Sängerin und Songschreiberin Fola Dada in erster Linie, wie wunderbar entspannt sie zwischen Soul, Pop und Jazz agiert. Sades sanftes „Jezebel“ verwandelt sie zum Beispiel in eine treibende Nummer, die auch Clubtauglichkeit hat. Alle anderen Songs auf dem Album hat sie selbst geschrieben. Begleitet von ihrer vierköpfigen Band um Tastenmann Ulf Kleiner und mit Trompeter Joo Kraus als Gast auf zwei Nummern serviert Dada jazzige, elektroakustische Black Music der allerfeinsten Sorte, mit süffigen Melodien, die auch mal clubtauglich und tanzbar rüberkommen. Und dann mit betörenden, unter die Haut gehenden Balladen und Texten, die manches Mal auch zum Nachdenken anregen.