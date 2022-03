Espoo Big Band Blood Red (Galileo MC)

Eine normale Bigband waren sie nie. Marzi Nyman, der Leiter des finnischen Ensembles, spielt sonst eine angerockte E-Gitarre und hat die 18-köpfige Espoo Big Band auch schon auf Metal-Jazz-Pfade gelockt. Diesmal nun geht es sogar in Richtung Orient. Mikko Hassinen, eigentlich Schlagzeuger und in Finnland gerade als Jazzmusiker des Jahres ausgezeichnet, schrieb die komplette Musik des neuen Albums. Inspiriert vom Istanbul-Roman „Rot ist mein Name“ des Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk, bedient sich die Musik bei türkischen und persischen Skalen und Rhythmen. In den sechs ausgedehnten, stimmungsvollen Stücken geraten die melodischen Schichten in einen schönen rhythmischen Fluss – mal weicher, mal zupackender. Feature-Solist ist der großartige Verneri Pohjola mit gehauchtem Flügelhorn oder scharfen Trompetenattacken. Außerdem gibt es hörenswerte Improvisationen diverser Saxofonisten sowie der kompletten Rhythm-Section (unter anderen Lenni-Kalle Taipale, Jarmo Saari, Rami Eskelinen).