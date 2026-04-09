Double Drums All You Can Beat Fine Music/edel

Der „Tagesspiegel“ spricht vom „ultimativen Percussion-Spektakel“. Seit mehr als 20 Jahren sind Alexander Glöggler und Philipp Jungk als schlagendes, schlägelndes Duo unterwegs. Sie brillieren auf YouTube und präsentieren ihre Percussion-Show auch in Familien- und Schulkonzerten. Die zwölf Stücke ihres Albums allerdings sind nicht „Show“, sondern kunstvoll ziselierte, rhythmisch vielfältige Preziosen, präzise durcharrangiert, fantasievoll ausgestaltet, mehrfach geschichtet. Marimba und Vibrafon übernehmen hier Melodie, Harmonik, Patterns, und diverse Trommeln sorgen für die komplexe Beatstruktur. Die Fremdadaptionen – Stücke von Depeche Mode, Metallica, Puccini – stehen am Anfang des Albums. Es gibt aber auch Titel nur mit den Marimbas („One More Time“) oder nur mit Trommeln und Becken („Beat It Up!“) oder gar mit Gerätschaften des Heimwerkerbedarfs („Baumarkt“). Das ist faszinierend gemacht und atmet zeitweise sogar ein wenig Jazzspirit. Die exakte Durchstrukturierung der Stücke und Beats erlaubt aber keinerlei Improvisation.