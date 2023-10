DLW Beats II (PLAIST/edel)

„Beats II“ ist die vierte Folge mit musikalischen Recherchen von Christopher Dell (Vibrafon), Christian Lillinger (Drums) und Jonas Westergaard (Bass), wohl mehr bekannt unter dem Akronym DLW. Anders als die ersten beiden Teile „Grammar I & II“, die große Formen in kleine Strukturen teilten, brechen die beiden „Beats“-Folgen eine Superstruktur auf und zerhacken diese in minimale Einheiten. Das klingt auf den ersten Blick kompliziert, leuchtet aber ein, wenn man die mit Farben wie beispielsweise „Grey“, „Purple“ oder „Khaki“ überschriebenen Miniaturen hört, weil man dann die Brüche dazwischen tatsächlich als scharfe Schnittkanten wahrnimmt. Überhaupt wird jeder Beat in diesen 20 Miniaturen als eine Art klingender Akzent zum Impuls für einen improvisatorischen Prozess, der das musikalische Ereignis immer wieder neu gestaltet und anders strukturiert. Die sich daraus ergebenden Pattern laufen im Zusammenspiel der drei Musiker weniger linear ab, sondern vielmehr horizontal, was die klanglichen Ereignisse rhythmisch anders zusammensetzt und sie stets neu formt.