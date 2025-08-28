David Byrne Who Is The Sky? Matador/Beggars/Indigo

Wie viele Takte muss man hören, um David Byrne zu erkennen? Das betrifft nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Handschrift als Songwriter und Produzent, die er seit den Talking Heads kultiviert hat. Seine unverwechselbare geschmackvolle Gespreiztheit charakterisiert auch sein neues Album „Who Is The Sky?“, das er mit dem New Yorker Ghost Train Orchestra eingespielt hat. Obwohl die Großformation von Brian Carpenter bereits eine ganze Reihe eigener Alben rausgebracht hat, stellt sie sich hier ganz in den Dienst des Sängers. Dieses Orchestra steht für den alten und neuen Sound von New York, doch Byrne schlägt auch transatlantische Brücken. Am Schlagzeug gastiert Tom Skinner von The Smile, Sons of Kemet und London Brew. Darüber hinaus wird das Album durch Beiträge von St. Vincent und Hayley Williams aufgelockert. Trotz des weltoffenen Gesamtsounds behält Byrne doch seinen klaustrophobischen Grundton bei, der ihn seit mittlerweile fast fünf Jahrzehnten auszeichnet. Dazu hat sich ein Hauch von Patina auf die Stimmbänder des 73-Jährigen gelegt, der sich durchaus angenehm bemerkbar macht.