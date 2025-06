Daniel Erdmann's Organic Soulfood Into The Sweet Unkown BMC/Galileo MC

Auf seiner Suche nach einem traditionelleren Jazzsound ist der in Frankreich lebende Saxofon-Nonkonformist Daniel Erdmann beim Orgeltrio angelangt. Eine gleichermaßen überraschende wie kluge Wahl, wie das Debüt des Dreigespanns Organic Soulfood belegt. Zusammen mit dem progressiven Hammond-Dompteur Antonin Rayon und dem konstruktiv frickeligen Schlagzeuger Jim Hart erschafft Erdmann eigenwillige Klangräume zwischen Spiritual („I Wish I Was In New Orleans“), Latin-Kontrafakturen mit Helge-Schneider-Twist („Tegucigalpa Touchdown“) und genüsslich zerriebenem Souljazz. Das Trio meidet dabei die Klischees der Orgeltriohistorie, ohne sie zu verraten. Rayons Hammond schwebt in Kombination mit dezenten Moog-Skurrilitäten zwischen Kirchenraum und Science-Fiction, Erdmanns Sax changiert zwischen heiserem Flüstern und expressiver Nonchalance, während Hart die ganze Sache verspielt swingend erdet. Eine gelungene Expedition ins süße Unbekannte.