Chuchchepati Orchestra Flight Of The Bumblebee II (Unit/Bandcamp)

„Hummelflug“, zweiter Teil. Wieder begibt sich das Chuchchepati Orchestra um den Bassisten Patrick Kessler und den Schlagzeuger Julian Sartorius mit den Feldaufnahmen von Ludwig Berger in die Welt der Krabbeltiere. Luft- und Körperschallsignale von Insekten verbinden sich mit den einzelnen, instrumentalen Stimmen des Orchesters zu einer spektralen Klanglandschaft, einem pulsierenden Biotop, in dem sich neben Hummeln auch Blattläuse, Waldameisen, Borkenkäfer und andere Anthropoidae tummeln. Dazu gibt es wissenschaftliche Aufnahmen zur Schwingungskommunikation von Insekten und Spinnen. Von zarten Blattlausduetten bis zu küssenden Käfern zeigt die Verstärkung der akustischen Signale des Kleingetiers Verhaltensmuster auf, die sich durchaus übertragen lassen. Ein improvisatorisches orchestrales Abenteuer in die bisher unhörbare Welt der Biotremologie.