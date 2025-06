Christy Doran May 95 Sextet Same But Different Unit/Membran

Die Aufnahme ist 30 Jahre alt. Und sie hat eine besondere Energie. Im Frühling 1995 ermöglichte das Schaffhauser Jazzfestival dem Schweizer Gitarristen Christy Doran, sich mit einer Carte-blanche-Band zu präsentieren. Er holte sich den Trompeter Herb Robertson, den Saxofonisten Urs Leimgruber, den Bassisten Kevin Bruce Harris und als Kraftpaket die zwei Schlagzeuger Fredy Studer und Jim Meneses auf die Bühne. Alle zusammen waren ebenso am Jazz-Rock wie an der Avantgarde geschult, und der Spirit dieser besonderen, gemeinsamen Idee der Freiheit durchzog den ganzen Konzertabend. „Same But Different“ hat eine Ahnung von Ornette Colemans Prime Time im Stammbaum, verarbeitet die Energie aber auf spezifisch rockexperimentelle Weise. Die zuweilen mehr als 20 Minuten langen Improvisationen sind mehr Flow-Verdichtungen als feste Kompositionen. Aber genau deshalb haben sie auch nach drei Jahrzehnten die Kraft kollektiver Frische.