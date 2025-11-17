Benny Sings Beat Tape III Stones Throw/Rough Trade

Der rotblonde Amsterdamer Benny Sings (eigentlich Tim van Berkestijn) lässt sich in der dritten Folge seiner „Beat Tape“-Reihe ausschweifend gehen, spielt und singt mit spannenden Gästen wie Leven Kali, Mathilda Homer und Kelsey González von den Free Nationals eine unterhaltsame Pop-Jazz-HipHop-Sammlung leichter, luftiger Songs. Die 22 Tracks – einige kaum länger als 90 Sekunden – sind also nicht immer komplett ausproduziert, eher fragmentarisch, so etwas wie Skizzen für vielleicht Kommendes. Doch da gibt es eben auch „normale“ harmonische Stücke. Gerade dieser Wechsel zwischen offenen, unfertigen Ideen und perfektionistisch gestalteten, sehr spielfreudigen Nummern bestimmt die Wirkung, macht die Ausstrahlung dieses nicht glattpolierten, aber sehr atmosphärischen Albums aus.