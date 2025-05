Artturi Rönkä / Daniel Sommer / Thommy Andersson Lost Threads (April/Indigo)

Verlorene Fäden. Suchend begibt sich der dänische Schlagzeuger Daniel Sommer mit dem finnischen Pianisten Artturi Rönkä und dem schwedischen Bassisten Thommy Andersson in die klanglichen Möglichkeiten des klassischen Pianotrios. Mit dem dritten Album „Lost Threads“ vervollständigt Sommer nach „As Time Passes“ und „Sounds & Sequences“ seine „Nordic Trilogy“. Ein Großteil der Musik entstand, als Sommer und Rönkä in dessen Wohnzimmer in Helsinki improvisierten, so Rönkä. Gemeinsam mit Andersson spielen sie verdichtete Improvisationen, die sich langsam entwickeln und Räume öffnen wie in „Silent Steps“. Behutsam, nuanciert, konzentriert. Manchmal ist es gut, den Faden zu verlieren, um auch im Vertrauten Neues zu finden.